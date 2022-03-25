Ужесточается нормативное регулирование майнинга в Казахстане

Так, деятельность 51 майнинговой фермы пресечена в Казахстане с начала февраля. Еще 55 – добровольно прекратили свою деятельность, передает Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ N1».

Кроме того, зарегистрировано 25 уголовных дел, изъято более 67 тысяч единиц оборудования стоимостью около 100 млрд тенге.

Эти меры способствовали снижению потребления электроэнергии в стране на 600 мегаватт.

Были установлены незаконные подключения к источникам энергоснабжения без технических условий, необоснованное размещение на территории специальных экономических зон, а также уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей.

Необходимо выявить все майнинговые фермы, проверить налоговые и таможенные вопросы, параллельно тщательно изучить договоры, на основании которых получены техусловия, а также другие аспекты деятельности. Пресс-служба Акорды

Уточняется, что ужесточается нормативное регулирование майнинга и цифровых активов.