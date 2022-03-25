Можно ли в Казахстане взять фамилию прадеда - ответ Минюста

Как пояснили в Минюсте, согласно Кодексу «О браке (супружестве) и семье», при государственной регистрации рождения ребенка его фамилия определяется фамилией родителей. При разных фамилиях родителей ребенку присваивается фамилия отца или матери по соглашению родителей.

При этом по желанию родителей фамилия ребенка производится от имени отца или деда ребенка с учетом национальных традиций. Разногласия, возникшие между родителями в отношении фамилии ребенка, разрешаются в судебном порядке.

Вместе с тем ст.257 Кодекса предусматривает, что регистрация перемены ФИО производится по личному заявлению лица, достигшего 16-летнего возраста и желающего поменять имя или отчество, фамилию.

Перемена имени, отчества, фамилии производится при следующих уважительных причинах:

неблагозвучность имени, отчества, фамилии; трудность произношения имени, отчества, фамилии; желание супруга носить общую с супругом фамилию, если при государственной регистрации брака остались на добрачных фамилиях; желание носить добрачную фамилию, если об этом не заявлено при расторжении брака; желание носить фамилию, общую с детьми от предыдущего брака; желание носить добрачную фамилию в случае смерти супруга; желание носить общую с детьми фамилию в случае смерти супруга, и если заявитель был на добрачной фамилии; желание носить имя или фамилию, соответствующие избранной заявителем национальности одного из родителей (при разных национальностях родителей); желание носить имя, фактически сложившееся в жизни, отличное от имени в документах; желание носить добрачную фамилию, если при вступлении в брак была принята фамилия супруга; желание носить фамилию по имени отца или деда по национальным традициям; желание носить фамилию или отчество по фамилии и имени лица, фактически воспитавшего заявителя; желание носить имя, отчество, фамилию, соответствующие выбранному полу, при хирургическом изменении пола.

«В этой связи перемена фамилии по имени прадедушки согласно действующему законодательству не предусмотрена», – заключили в Минюсте.