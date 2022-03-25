Казахстанские эксперты обсудили проект Концепции воспитания детей

В дискуссии приняли участие представители неправительственных организаций образования, а также независимые эксперты. Организатор встречи – Корпоративный фонд «Академия Елбасы».

Документ является одним из приоритетных направлений для казахстанской системы образования, затрагивает множество социальных вопросов и поэтому вызывает большой интерес у общественности.

По словам управляющего директора КФ «Академия Елбасы» Алины Хаматдиновой, привлечение экспертного сообщества к обсуждению концепции позволит выработать эффективные рекомендации, которые станут ее основой. По ее словам, широкое обсуждение важных для общества вопросов становится особенно актуальным в свете Послания президента Казахстана, где он говорил об усиленном взаимодействии государства и неправительственных организаций.

Фото: КФ Академия Елбасы

Если в стратегических документах не будет мнений экспертов, лидеров отрасли и участников, то они не будут ориентированы на целевые группы населения. В рамках концепции нужно четко понимать, что основным благополучателем результатов этого документа будет сам ребенок. Современные методы воспитания в глобальном мире говорят о том, что в воспитании должны принимать участие не только школа и учитель, должна быть и родительская ответственность. Алина Хаматдинова

Также, по словам Алмагуль Канагатовой, общественного эксперта, инициатора независимой рабочей группы по обсуждению проекта, роль в воспитании не сводится только к школе, это ответственность и общества в целом, и родителей. Она пояснила, что задача, которая стоит перед экспертами сейчас, – собрать весь опыт и знания в один общий документ, который будет понятен и школьнику, и учителю, и родителю.

Фото: КФ «Академия Елбасы»

Вопросы воспитания невозможно решить без удовлетворения базовых потребностей ребенка. Об этом в своем выступлении говорила Халида Ажигулова, доктор права PhD, директор Центра исследования прав человека, инклюзии и гражданского общества.

Можно много раз говорить на уроках, что у каждого есть права, что человек – это высшая ценность, но когда ребенок заходит в туалет и видит, что там нет туалетной бумаги, или когда он приходит в класс, выражает свое мнение, и за это на него кричит учитель, занижая оценки, то он чувствует фальшь. Он понимает, что ценности, которые транслирует школьная система образования, предаются. Халида Ажигулова

По ее словам, со стороны общества есть запрос, чтобы выпускники школ были порядочными и гуманными людьми, обеспокоенными тем, что происходит вокруг.

О важности национальной и персональной идентичности в вопросах воспитания говорил эксперт Султанбек Кайым.

Фото: КФ Академия Елбасы

У нашего подрастающего поколения есть много альтернативных путей развития, на выбор этого пути влияет множество различных источников. Конкурентоспособность нации зависит не от военных достижений, амбиций различных политиков, она зависит от того, насколько люди чувствуют свое единство и могут реализовать весь свой потенциал. Султанбек Кайым

Помимо этого, участники встречи в ходе дискуссии обсуждали вопросы разных концепций развития и воспитания детей, современные методы и вызовы, которые стоят перед подрастающим поколением. Эксперты отметили, что важность встречи заключается не только в обмене мнениями между участниками, но и в том, чтобы итоговый документ был отражением интересов общества, целевой аудитории и всех заинтересованных сторон и действительно эффективно работал.

По итогам круглого стола все рекомендации будут собраны воедино и приняты в работу, также определен механизм дальнейшего взаимодействия между общественностью, экспертами, представителями НПО и рабочей группой.