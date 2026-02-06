Ученые и эксперты обсудили и поддержали проект новой Конституции

В Алматы обсудили научные основы новой Конституции Республики Казахстан. Круглый стол по разъяснению вносимых изменений прошел в Национальной академии наук при президенте РК.

Основной целью мероприятия стало всестороннее научно-экспертное обсуждение конституционных изменений в условиях глобальных вызовов и внутренних трансформаций.

В ходе встречи участники рассмотрели проект нового Основного закона, обсудили роль науки и образования в развитии страны, а также влияние предлагаемых конституционных реформ на социальную сферу, вопросы безопасности и обеспечение прав граждан.

Участники выразили поддержку проекту новой Конституции, отметив его актуальность и соответствие современным требованиям развития страны. Было подчеркнуто, что предлагаемые изменения направлены на укрепление правовых основ государства, повышение эффективности системы управления и расширение гарантий прав и свобод граждан.

В работе круглого стола приняли участие депутаты Мажилиса Парламента РК, члены Комиссии по Конституционной реформе, представители гражданского общества и научного сообщества.

Президент Национальной академии наук Ахылбек Куришбаев подчеркнул, что научное сообщество воспринимает участие в Конституционной реформе как гражданскую ответственность.

"Мы, академики Республики Казахстан, глубоко осознаем ответственность за будущее страны и считаем своим долгом открыто выражать позицию на судьбоносном этапе развития государства. Наука – это платформа разума, а Конституция – фундамент развития, который направляет будущее нации", – отметил он.

По его словам, в проекте новой Конституции центральное место отведено науке, образованию, культуре и инновациям. Человеческий капитал предлагается закрепить как стратегический приоритет государства, а знания и интеллектуальный потенциал – как основу долгосрочного развития страны.

Депутат Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым обратил внимание на блоки, связанные с безопасностью и правами граждан.

"Мы живем в непростое геополитическое время, и поэтому значительная часть Конституции посвящена вопросам глобальной безопасности и нерушимости границ. Одни из самых серьезных изменений касаются прав и обязанностей граждан. Конституционно закрепляется запрет смертной казни, усиливается ответственность общества и семьи", – сказал он.

Депутат также отметил, что в документе впервые поднимается вопрос ответственности детей за будущее своих родителей, а реализация реформ, по его мнению, будет способствовать увеличению инвестиций в науку.

Академик НАН Диляра Кайдарова подчеркнула социальную направленность предлагаемых изменений.

"В новой Конституции большое внимание уделяется социальной сфере – науке, образованию, медицине. Для академического сообщества это важно, поскольку появляются новые возможности для развития технологий и исследований", – отметила она.

По ее словам, документ закрепляет права граждан на образование и медицинскую помощь, также он ориентирован на защиту человеческих прав и повышение качества жизни.

Академик НАН РК, акушер-гинеколог, ученый Вячеслав Локшин призвал рассматривать проект Конституции не только как политико-правовой документ, но и как стратегическую программу развития.

"Новый проект отражает зрелость общества, усиливает защиту прав человека и создает устойчивую правовую основу для развития науки, медицины, образования и культуры. Наука рассматривается как фундамент устойчивого развития государства, а ученые – как стратегический ресурс страны", – подчеркнул он.

Спикер также отметил, что за последние годы финансирование науки значительно выросло, а закрепление ее роли на конституционном уровне создает долгосрочные условия для исследований и внедрения инноваций.

"Свобода научного и творческого поиска, закрепленная в Конституции, – это не абстрактная декларация, а реальный механизм развития. Доступность медицины сегодня определяется уровнем технологий и научных разработок. Мы должны создать условия, при которых граждане будут получать качественную помощь внутри страны", – добавил Вячеслав Локшин.

Участники круглого стола поддержали изменения и сошлись во мнении, что проект новой Конституции формирует долгосрочные ориентиры развития Казахстана, усиливает правовую систему и закрепляет приоритет знаний, образования и инноваций.

В завершение представители научного сообщества призвали граждан внимательно изучить предлагаемые изменения и активно участвовать в общественном обсуждении.