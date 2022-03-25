23:24 25.03.2022
Швеция снимает все антиковидные ограничения на въезд туристов
Фото: pixabay
Власти Швеции объявили о снятии ковидных ограничений на въезд для путешественников из третьих стран, сообщает Zakon.kz.
Такая информация появилась на официальном сайте правительства королевства.
Согласно опубликованному заявлению, ограничения перестанут действовать 1 апреля.
Хотя пандемия еще не закончилась, она вступила в новую фазу благодаря высокому охвату вакцинацией в сочетании с более низким риском серьезных заболеваний, связанных с доминирующим в настоящее время вариантом вируса, омикроном. Текст сообщения
Так, путешественники, в том числе казахстанцы, смогут въехать в скандинавскую страну без предъявления отрицательного ПЦР-теста и сертификата о вакцинации.