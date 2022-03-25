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23:24 25.03.2022

Швеция снимает все антиковидные ограничения на въезд туристов

Туризм, антиковидные ограничения Фото: pixabay
Власти Швеции объявили о снятии ковидных ограничений на въезд для путешественников из третьих стран, сообщает Zakon.kz.

Такая информация появилась на официальном сайте правительства королевства.

Согласно опубликованному заявлению, ограничения перестанут действовать 1 апреля.

Хотя пандемия еще не закончилась, она вступила в новую фазу благодаря высокому охвату вакцинацией в сочетании с более низким риском серьезных заболеваний, связанных с доминирующим в настоящее время вариантом вируса, омикроном. Текст сообщения

Так, путешественники, в том числе казахстанцы, смогут въехать в скандинавскую страну без предъявления отрицательного ПЦР-теста и сертификата о вакцинации.

Константин Вноровский
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