Швеция снимает все антиковидные ограничения на въезд туристов

Такая информация появилась на официальном сайте правительства королевства.

Согласно опубликованному заявлению, ограничения перестанут действовать 1 апреля.

Хотя пандемия еще не закончилась, она вступила в новую фазу благодаря высокому охвату вакцинацией в сочетании с более низким риском серьезных заболеваний, связанных с доминирующим в настоящее время вариантом вируса, омикроном. Текст сообщения

Так, путешественники, в том числе казахстанцы, смогут въехать в скандинавскую страну без предъявления отрицательного ПЦР-теста и сертификата о вакцинации.