Между Алматы и Ташкентом запустят скорый поезд

Информация о возобновлении железнодорожного сообщения между Казахстаном и Узбекистаном появилась на официальном сайте АО «Узбекистанские железные дороги».

Первый пассажирский поезд международного назначения начнет курсировать в Республику Казахстан сообщением Нукус – Бейнеу – Нукус с 1 апреля текущего года.

Согласно той же договоренности АО «Узбекистон темир йуллари» согласно АО «НК «Қазақстан темiр жолы»», начиная со 2 мая 2022 года три раза в неделю организовывается регулярный скорый поезд №1/2 сообщением Алматы-2 - Ташкент - Алматы-2 («Тальго-Тульпар»).

Из железнодорожного вокзала «Ташкент-Центральный» в Казахстан данный поезд будет отправляться по вторникам, четвергам и воскресеньям. А из железнодорожного вокзала "Алматы-2" в Узбекистан - по понедельникам, средам и субботам.