Ко Дню Республики в Казахстане запустили дополнительные поезда

С 21 октября в связи с увеличением пассажиропотока в стране запустили дополнительные поезда, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы АО "Қазақстан темір жолы", дополнительные поезда будут курсировать с этого года по следующим маршрутам:

поезд №630/629 по маршруту Актобе – Шалкар будет курсировать через день с 22 октября;

поезд №204 по маршруту Астана – Шымкент будет курсировать ежедневно с 21 октября;

поезд №216 по маршруту Шымкент – Алматы будет курсировать ежедневно с 22 октября;

поезд №201 по маршруту Алматы – Астана будет курсировать ежедневно с 23 октября.

"В составе поездов будут вагоны различных классов обслуживания, включая купейные и плацкартные вагоны", – отметили в компании.

Также в пригородном направлении, 25 и 27 октября маршрут скоростного электропоезда Караганда – Астана будет продлен до станции Курорт Боровое. Кроме того, 25, 26 и 27 октября состав электропоезда по маршруту Ерейментау – Астана – Кокшетау будет увеличен за счет добавления дополнительных вагонов.

С 21 на 22 октября проводница и начальник поезда Шымкент – Астана приняли роды у пассажирки.