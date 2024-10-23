Ко Дню Республики в Казахстане запустили дополнительные поезда
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
С 21 октября в связи с увеличением пассажиропотока в стране запустили дополнительные поезда, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы АО "Қазақстан темір жолы", дополнительные поезда будут курсировать с этого года по следующим маршрутам:
- поезд №630/629 по маршруту Актобе – Шалкар будет курсировать через день с 22 октября;
- поезд №204 по маршруту Астана – Шымкент будет курсировать ежедневно с 21 октября;
- поезд №216 по маршруту Шымкент – Алматы будет курсировать ежедневно с 22 октября;
- поезд №201 по маршруту Алматы – Астана будет курсировать ежедневно с 23 октября.
"В составе поездов будут вагоны различных классов обслуживания, включая купейные и плацкартные вагоны", – отметили в компании.
Также в пригородном направлении, 25 и 27 октября маршрут скоростного электропоезда Караганда – Астана будет продлен до станции Курорт Боровое. Кроме того, 25, 26 и 27 октября состав электропоезда по маршруту Ерейментау – Астана – Кокшетау будет увеличен за счет добавления дополнительных вагонов.
С 21 на 22 октября проводница и начальник поезда Шымкент – Астана приняли роды у пассажирки.
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