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08:53 26.03.2022

Макрон отверг требование Путина к Европе платить за газ рублями

президент Франции Фото: Twitter/EmmanuelMacron
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что расчеты за поставки природного газа с некоторыми странами будут переведены с евро и доллара на рубли, сообщает Zakon.kz.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что требование России перейти на расчеты в рублях связано с желанием обойти ранее введенные санкции, сообщает Московский Комсомолец.

По его мнению, расчеты должны проходить в евро, и требование перейти на оплату в рублях невыполнимо из-за подписанных ранее контрактов.

25 марта Макрон сообщил о решении саммита Евросоюза наделить Еврокомиссию возможностью централизованно закупать газ для каждой из стран ЕС, и заявил, что Европе нужно «избавиться от зависимости от российских ископаемых энергоресурсов».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что расчеты за поставки природного газа с некоторыми странами будут переведены с евро и доллара на рубли.

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