08:53 26.03.2022
Макрон отверг требование Путина к Европе платить за газ рублями
Фото: Twitter/EmmanuelMacron
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что расчеты за поставки природного газа с некоторыми странами будут переведены с евро и доллара на рубли, сообщает Zakon.kz.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что требование России перейти на расчеты в рублях связано с желанием обойти ранее введенные санкции, сообщает Московский Комсомолец.
По его мнению, расчеты должны проходить в евро, и требование перейти на оплату в рублях невыполнимо из-за подписанных ранее контрактов.
25 марта Макрон сообщил о решении саммита Евросоюза наделить Еврокомиссию возможностью централизованно закупать газ для каждой из стран ЕС, и заявил, что Европе нужно «избавиться от зависимости от российских ископаемых энергоресурсов».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что расчеты за поставки природного газа с некоторыми странами будут переведены с евро и доллара на рубли.