09:46 26.03.2022
Юный кызылординец покорил Егора Крида на шоу «Голос. Дети»
Фото: Instagram/tompaq.bala
14-летний мальчик из Кызылорды Тимур Тян принял участие в слепых прослушиваниях шоу «Голос. Дети» и попал в команду популярного певца Егора Крида, передает Zakon.kz.
Юный казахстанец на слепых прослушиваниях исполнил песню Александра Градского и Александры Пахмутовой «Как молоды мы были». Уже на первых минутах к нему развернулся один из трех наставников шоу Егор Крид.
Я приехал из Казахстана – город Кызылорда. Я очень рад, что стал частичкой этого проекта. Спасибо вам огромное, наставники. Спасибо вам огромное, дядя Егор, что повернулись ко мне.14-летний кызылординец Тимур Тян
Казахстанец отметил, что очень хотел в команду Егора Крида.
Мне показалось, что, когда я к тебе повернулся, ты начал очень сильно волноваться, и голос просто куда-то улетел в никуда.Егор Крид
Тимур Тян пояснил, что очень волновался.
Да. Я просто еще не верю, что на этом проекте. Спасибо вам, зрители. Я очень рад, что удостоили меня такой чести – спеть песню Александра Борисовича на такой сцене.Тимур Тян
Другой наставник шоу «Голос. Дети» – известный российский рэпер Василий Вакуленко («Баста») сказал: «Добро пожаловать в проект!»
Во время традиционных объятий с тремя наставниками шоу Тимур Тян умилил Гагарину, назвав ее Полиной Сергеевной, а не просто тетей Полей.
Он сказал: «Спасибо, дядя Вася! Спасибо, Полина Сергеевна! Спасибо, дядя Егор!» Почему я Полина Сергеевна, а не тетя Поля? – умилилась юным казахстанцем Гагарина.