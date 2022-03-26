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09:46 26.03.2022

Юный кызылординец покорил Егора Крида на шоу «Голос. Дети»

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14-летний мальчик из Кызылорды Тимур Тян принял участие в слепых прослушиваниях шоу «Голос. Дети» и попал в команду популярного певца Егора Крида, передает Zakon.kz.

Юный казахстанец на слепых прослушиваниях исполнил песню Александра Градского и Александры Пахмутовой «Как молоды мы были». Уже на первых минутах к нему развернулся один из трех наставников шоу Егор Крид.

Я приехал из Казахстана – город Кызылорда. Я очень рад, что стал частичкой этого проекта. Спасибо вам огромное, наставники. Спасибо вам огромное, дядя Егор, что повернулись ко мне.14-летний кызылординец Тимур Тян

Казахстанец отметил, что очень хотел в команду Егора Крида.

Мне показалось, что, когда я к тебе повернулся, ты начал очень сильно волноваться, и голос просто куда-то улетел в никуда.Егор Крид

Тимур Тян пояснил, что очень волновался.

Да. Я просто еще не верю, что на этом проекте. Спасибо вам, зрители. Я очень рад, что удостоили меня такой чести – спеть песню Александра Борисовича на такой сцене.Тимур Тян

Другой наставник шоу «Голос. Дети» – известный российский рэпер Василий Вакуленко («Баста») сказал: «Добро пожаловать в проект!»

Во время традиционных объятий с тремя наставниками шоу Тимур Тян умилил Гагарину, назвав ее Полиной Сергеевной, а не просто тетей Полей.

Он сказал: «Спасибо, дядя Вася! Спасибо, Полина Сергеевна! Спасибо, дядя Егор!» Почему я Полина Сергеевна, а не тетя Поля? – умилилась юным казахстанцем Гагарина.

Динара Халдарова
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