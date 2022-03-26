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10:22 26.03.2022

Подарок от Токаева передали Дворцу школьников Алматы

Подарок Токаева Дворцу школьников Алматы Фото: пресс-служба акима Алматы
21 марта президент Казахстана посетил Дворец школьников в Алматы. Глава государства пообщался со школьниками, поздравил их с праздником Наурыз, а также вручил детям подарки, в том числе учебный телескоп последнего поколения, сообщает Zakon.kz.

По поручению президента Касым-Жомарта Токаева Дворцу школьников в Алматы передали новый школьный автобус. На нем планируется возить детей на различные конкурсы, соревнования и фестивали.

Отмечается, что автобус отвечает всем современным требованиям и рассчитан для комфортной езды, в том числе для поездок на дальние расстояния при любой погоде.

Подарок Токаева

Фото: пресс-служба акима Алматы

Помимо систем кондиционирования и отопления, автобус оснащен четырьмя камерами видеонаблюдения, кнопкой оповещения водителя об остановке, пандусом для людей с особыми потребностями и другими возможностями.

Также во время визита во Дворец школьников Касым-Жомарт Токаев поручил акимату Алматы до 15 декабря 2023 года обеспечить установку современного профессионального телескопа в рамках модернизации обсерватории Дворца школьников.

Данияр Кунафин
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