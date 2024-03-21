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Токаев поздравил казахстанцев с Наурызом на площади в Алматы

Токаев поздравил казахстанцев с Наурызом на площади в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 11:10 Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 21 марта 2024 года выступил на площади в Алматы. Он поздравил всех казахстанцев с Наурызом, сообщает Zakon.kz.

Он подчеркнул, что великий праздник Наурыз – это традиция наших предков.

"Сегодня мы все празднуем как единая нация, единая страна. Наши предки с древних времен праздновали Наурыз – начало года. Сейчас Наурыз стал национальным праздником. Его, несмотря на национальные, религиозные отличия, все ждут и празднуют... Ұлыс оң болсын. Ақ мол болсын!" – сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая перед алматинцами на площади Астана.

Президент отметил, что Наурыз символизирует обновление и возрождение, новый этап развития нашего общества.

"Мы определили основополагающие ценности, которые находят живой отклик в сердцах всех наших граждан. Наурыз мейрамы олицетворяет единство и солидарность нашего народа. Именно сплоченность нации является надежным фундаментом устойчивого развития страны. Наурыз ярко воплощает наши благие устремления. Для достижения реального прогресса в своем развитии мы должны не предавать забвению наше славное прошлое и, тем более, не обижаясь на него, уверенно смотреть только вперед!... Искренне поздравляю всех сегодня с этим весенним праздником".Касым-Жомарт Токаев

Также он обратился к молодежи Казахстана.

"Молодежь – наша надежда. Будущее Казахстана – в ваших руках".Касым-Жомарт Токаев

Напомним, президент прилетел в Алматы с рабочей поездкой 20 марта 2024 года. Сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев примет участие в праздничных мероприятиях по случаю Наурыза.

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О том, как алматинцы отмечают Наурыз, можете посмотреть в фоторепортаже по ссылке.

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