Названа причина сбоев в работе интернета в Казахстане

Временные сложности с доступом в интернет у клиентов компании были связаны с нарушением алгоритмов сети. Нашими специалистами были предприняты все усилия для оперативного выявления и устранения возникшей на короткий период ситуации. Директор департамента коммуникаций АО «Казахтелеком» Сара Бакирова

В компании заверили, что «в настоящее время клиенты «Казахтелекома» получают услуги в полном объеме».

Также компания поблагодарила «абонентов за проявленное терпение и понимание».