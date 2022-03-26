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11:30 26.03.2022

Названа причина сбоев в работе интернета в Казахстане

рк, интернет, сбои, казахтелеком, комментарий, причина Фото: pixabay
С утра 26 марта казахстанцы пожаловались на сбои в работе интернета. В АО «Казахтелеком» назвали причину, передает Zakon.kz.
Временные сложности с доступом в интернет у клиентов компании были связаны с нарушением алгоритмов сети. Нашими специалистами были предприняты все усилия для оперативного выявления и устранения возникшей на короткий период ситуации.Директор департамента коммуникаций АО «Казахтелеком» Сара Бакирова

В компании заверили, что «в настоящее время клиенты «Казахтелекома» получают услуги в полном объеме».

Также компания поблагодарила «абонентов за проявленное терпение и понимание».

Динара Халдарова
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