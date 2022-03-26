11:30 26.03.2022
Названа причина сбоев в работе интернета в Казахстане
Фото: pixabay
С утра 26 марта казахстанцы пожаловались на сбои в работе интернета. В АО «Казахтелеком» назвали причину, передает Zakon.kz.
Временные сложности с доступом в интернет у клиентов компании были связаны с нарушением алгоритмов сети. Нашими специалистами были предприняты все усилия для оперативного выявления и устранения возникшей на короткий период ситуации.Директор департамента коммуникаций АО «Казахтелеком» Сара Бакирова
В компании заверили, что «в настоящее время клиенты «Казахтелекома» получают услуги в полном объеме».
Также компания поблагодарила «абонентов за проявленное терпение и понимание».