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11:39 26.03.2022

Умер барабанщик Foo Fighters Тейлор Хокинс

Foo Fighters Фото: Instagram/taylorhawkinsofficial
На протяжении всей своей карьеры в Foo Fighters Тейлор Хокинс иногда выступал в качестве вокалиста. У Хокинса остались жена и трое детей, сообщает Zakon.kz.

Барабанщик американской рок-группы Foo Fighters Тейлор Хокинс умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщает Rolling Stone.

Тейлор Хокинс был в составе Foo Fighters на протяжении более двух десятилетий.

Группа в настоящее время находится в турне по Южной Америке, музыканты должны были выступить на фестивале Estéreo Picnic в Боготе, Колумбия.

На новость о смерти Хокинса отреагировали и другие музыканты, в их числе гитарист Rage Against the Machine Том Морелло, бывший барабанщик Dream Theater Майк Портной, продюсер Стив Альбини.

Тейлор Хокинс родился в Форт-Уэрте, штат Техас. В раннем детстве вместе со своей семьей переехал в Южную Калифорнию. Впервые он получил известность как гастролирующий барабанщик Аланис Мориссетт.

На протяжении всей своей карьеры в Foo Fighters Хокинс иногда выступал в качестве вокалиста.

У Хокинса остались жена и трое детей.

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