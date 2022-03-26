Полиция объявила в международный розыск беременную Назым Алдаш

В отдел полиции Сауранского района Туркестанской области обратилась мать пропавшей 17-летней Назым Алдаш, сообщает ДП области.

По информации оtyrar.kz, в октябре 2021 года Назым по пути из Туркестанской области в Алматы похитил молодой человек, с которым она познакомилась в Facebook.

Девушка вышла за него замуж. Спустя три месяца мать решила проведать дочь и была шокирована ее состоянием: она была избита. Мать забрала уже беременную Назым домой. Месяц назад девушка сказала, что идет в больницу, вышла из дома и пропала.

В настоящее время полицейские объявили международный розыск. В поисках задействованы и волонтеры.

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

На Назым была куртка светло-розового цвета, спортивные брюки белого цвета, на ногах туфли черного цвета. Особые приметы: рост 165-168 см, среднего телосложения, с родинкой на шее.

При наличии какой-либо информации полиция попросила сообщить в дежурную часть Сауранского РОП по номерам: 8 725 33 5 86 50, 8 747 008 74 80.

Или позвонить в полицию по номеру 102.