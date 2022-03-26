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12:55 26.03.2022

Нацбанк Кыргызстана опроверг сообщения о вводе рублей в оборот

Кыргызстан фейк Фото: pixabay
В Нацбанке Кыргызстана подчеркнули, что единственным законным платежным средством на территории страны является сом. А обменивать валюту имеют право только банки и другие финучреждения, сообщает Zakon.kz.

Нацбанк Кыргызстана назвал недостоверной информацию о якобы введении в оборот рубля на территории страны.

В финрегуляторе пояснили, что единственным законным платежным средством является сом. Он обязателен к приему без ограничений по всем видам платежей.

На территории Кыргызской Республики расчеты и платежи осуществляются в национальной валюте Кыргызской Республики. Цены на товары и услуги должны быть указаны в сомах, за исключением договоров на поставку экспортируемых и импортируемых товаров и услуг, когда валюта платежа определяется соглашением сторон. Нацбанк КР

Операции по обмену наличной и безналичной иностранной валюты на территории страны осуществляются только банками и другими финансово-кредитными учреждениями.

В Нацбанке отметили, что 17 марта состоялось заседание совета Евразийской экономической комиссии, на котором приняты меры по повышению устойчивости экономик стран – членов ЕАЭС. Принятые меры предполагают использование нацвалют при расчетах во взаимной торговле.

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