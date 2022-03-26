КТЖ и Stadler планируют производить пассажирские вагоны в Казахстане

По итогам международного конкурса на основании рекомендаций DB Engineering & Consulting швейцарская компания Stadler Bussnang AG определена в качестве партнера в проекте по производству пассажирских вагонов в Казахстане на базе завода «Тұлпар». Пресс-служба АО «НК «КТЖ»

МИИР РК совместно с АО «НК «КТЖ» обсудили вопросы сотрудничества с компанией Stadler.

Вагоны Stadler обладают рядом преимуществ: срок эксплуатации составляет 40 лет, европейский стандарт качества, современный дизайн, уровень локализации не менее 35% и трансферт новейших технологий.

В числе преимуществ также вместимость объема топливного бака вагонов, который позволит работать составу пассажирского поезда в автономном режиме гораздо дольше по сравнению с другими производителями.

В целом, технические характеристики вагонов позволяют проводить безотцепочный ремонт, без длительных отцепов на плановые виды ремонта. Тем самым составы обеспечат беспрерывный перевозочный процесс.

Планируется, что для организации производства вагонов местный персонал «Тұлпар» пройдет соответствующее обучение на заводах Stadler. На сегодняшний день АО «НК «КТЖ» прорабатывает вопрос финансирования с участием АО «Самрук-Казына», также проводятся переговоры по минимизации валютных рисков. Пресс-служба АО «НК «КТЖ»

Напомним, в ноябре 2021 года в рамках мероприятий инвестиционного круглого стола в Женеве с участием президентов Казахстана и Швейцарии подписан ряд коммерческих соглашений в различных отраслях, в числе которых соглашение о стратегическом сотрудничестве между АО «НК «КТЖ» и Stadler.