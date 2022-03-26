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Законодательство РК
18:19 26.03.2022

Казахстан и Кыргызстан договорились не допускать скопления фур на границе

Казахстан, Кыргызстан, переговоры Фото: gov.kz
Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов и первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Арзыбек Кожошев провели переговоры в режиме видеоконференции, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи Бахыт Султанов и Арзыбек Кожошев обсудили вопросы взаимных грузовых перевозок, говорится на сайте правительства КР.

В феврале кыргызские перевозчики жаловались, что таможенники Казахстана устраивают «безосновательные» проверки на границе КР с РК. Вопрос обсуждался в Жогорку Кенеше.

По итогам встречи стороны договорились не допускать скопления грузовиков на границе и принять меры по фактам ввоза и вывоза неучтенного товара. Если у перевозчиков не будет электронных счетов-фактур, автомобили будут возвращать в Кыргызстан.

Также было принято решение о проведении подобных переговоров на ежемесячной основе. Стороны будут мониторить возникающие проблемы в сфере грузовых перевозок и оперативно реагировать на ситуации.

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