18:19 26.03.2022
Казахстан и Кыргызстан договорились не допускать скопления фур на границе
Фото: gov.kz
Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов и первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Арзыбек Кожошев провели переговоры в режиме видеоконференции, сообщает Zakon.kz.
В ходе встречи Бахыт Султанов и Арзыбек Кожошев обсудили вопросы взаимных грузовых перевозок, говорится на сайте правительства КР.
В феврале кыргызские перевозчики жаловались, что таможенники Казахстана устраивают «безосновательные» проверки на границе КР с РК. Вопрос обсуждался в Жогорку Кенеше.
По итогам встречи стороны договорились не допускать скопления грузовиков на границе и принять меры по фактам ввоза и вывоза неучтенного товара. Если у перевозчиков не будет электронных счетов-фактур, автомобили будут возвращать в Кыргызстан.
Также было принято решение о проведении подобных переговоров на ежемесячной основе. Стороны будут мониторить возникающие проблемы в сфере грузовых перевозок и оперативно реагировать на ситуации.