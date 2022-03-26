Казахстанцы завоевали еще три медали на Чемпионате Азии по велоспорту

Молодой гонщик из Петропавловска проехал 24 километра за 31 минуту и 14,415 секунды. Второй результат на финише показал иранец Мохаммад Дарзи Раманди, а третьим оказался монгольский спортсмен Алтангерел Даваяргал.

Фото: Instagram/kcf.kz

У девушек казахстанка Дария Казакбай заняла второе место в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Она сумела преодолеть 15 километров за 20 минут и 54,601 секунды, уступив на финише 47,693 секунды узбекской спортсменке Анне Кусковой, которая и стала золотой медалисткой. На третьем месте вьетнамка Ти Нгуен.

Фото: Instagram/kcf.kz

В паравелоспорте отличились казахстанцы Кенжегул Сеитжан и Максат Кадыров, которые заняли третье место в индивидуальной гонке с раздельным стартом на тандемах. Гонщики преодолели 15 километров за 22 минуты и 8,866 секунды. Первое и второе места заняли участники из Таиланда.

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