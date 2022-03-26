ВС Азербайджана вошли в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе

ТАСС приводит сообщение МО РФ.

С 24 по 25 марта вооруженные силы Азербайджанской Республики, нарушив положения трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост. Минобороны РФ

Говорится, что азербайджанские военные с помощью беспилотника «Байрактар» нанесли четыре удара по подразделениям Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух.

Россия призвала Азербайджан отвести войска, в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) введено военное положение.