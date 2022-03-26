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23:41 26.03.2022

ВС Азербайджана вошли в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе

Азербайджанские войска Фото: VK/Azerbaijani armed forces
Минобороны России сообщило, что вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха, передает Zakon.kz.

ТАСС приводит сообщение МО РФ.

С 24 по 25 марта вооруженные силы Азербайджанской Республики, нарушив положения трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и выставили наблюдательный пост. Минобороны РФ

Говорится, что азербайджанские военные с помощью беспилотника «Байрактар» нанесли четыре удара по подразделениям Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фурух.

Россия призвала Азербайджан отвести войска, в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) введено военное положение.

В настоящее время командованием российского миротворческого контингента предпринимаются меры для урегулирования ситуации и возвращения войск в исходное положение. Азербайджанской стороне направлен призыв по отводу войск. Минобороны РФ
Константин Вноровский
Россия Азербайджан Армения Нагорный Карабах
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