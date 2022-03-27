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Законодательство РК
01:48 27.03.2022

Мухтар Тлеуберди обсудил с Жозепом Борреллем ситуацию в Украине

Встреча в Дохе, форум Фото: пресс-служба МИД РК
Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди встретился с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности – вице-президентом Европейской Комиссии Жозепом Борреллем, сообщает Zakon.kz.

Встреча состоялась на полях ежегодного Форума в Дохе, передает пресс-служба МИД РК.

Глава внешнеполитического ведомства Казахстана подробно ознакомил собеседника с проводимыми в стране реформами Главы государства по построению «Нового Казахстана» с сильным гражданским обществом.

Собеседники также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. Особое внимание было уделено совместным усилиям международного сообщества по урегулированию ситуации в Украине. Мухтар Тлеуберди заверил собеседника в готовности Казахстана оказать посреднические услуги для дипломатического разрешения конфликта, а также продолжать оказывать гуманитарную помощь пострадавшим.

Глава МИД РК также обратил внимание собеседника на необходимость совместного обсуждения косвенного влияния санкций, налагаемых странами Запада на Россию, на Казахстан и дальнейшего рассмотрения возможностей диверсификации сфер сотрудничества, в частности, транзитных путей.

Константин Вноровский
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