Мухтар Тлеуберди обсудил с Жозепом Борреллем ситуацию в Украине

Встреча состоялась на полях ежегодного Форума в Дохе, передает пресс-служба МИД РК.

Глава внешнеполитического ведомства Казахстана подробно ознакомил собеседника с проводимыми в стране реформами Главы государства по построению «Нового Казахстана» с сильным гражданским обществом.

Собеседники также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. Особое внимание было уделено совместным усилиям международного сообщества по урегулированию ситуации в Украине. Мухтар Тлеуберди заверил собеседника в готовности Казахстана оказать посреднические услуги для дипломатического разрешения конфликта, а также продолжать оказывать гуманитарную помощь пострадавшим.

Глава МИД РК также обратил внимание собеседника на необходимость совместного обсуждения косвенного влияния санкций, налагаемых странами Запада на Россию, на Казахстан и дальнейшего рассмотрения возможностей диверсификации сфер сотрудничества, в частности, транзитных путей.