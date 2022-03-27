Лидеры сборной Казахстана проиграли свои игры на Мастерсе в Майами

Вторая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин едва не сотворил сенсацию, чуть не обыграв чемпиона турнира в Индиан-Уэллсе, американца Тэйлора Фритца. Хозяин кортов одержал победу над казахстанцем в трех сетах – 6:3, 5:7, 6:3.

Покидает соревнования лучший парный игрок Казахстана среди женщин Анна Данилина, которая в дуэте со своей напарницей Беатрис Хаддад Майя из Бразилии уступила П. Бадоса (Испания) и А. Сабаленка (Беларусь) – 3:6, 4:6.

В состязании парного разряда также потерпела неудачу Елена Рыбакина. Она в паре с украинкой Ангелиной Калининой проиграла Б. Бенчич (Швейцария) и А. Конюх (Хорватия) – 2:6, 7:6, 7:10.

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