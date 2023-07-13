Михаил Кукушкин и Бейбит Жукаев проиграли на турнире в США

Казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин и Бейбит Жукаев с поражения стартовали на соревновании в Чикаго, сообщает Zakon.kz.

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Во встрече первого раунда Кукушкин проигрывая Шану Цзюньчэну из Китая (6:7, 2:3) отказался от продолжения борьбы во второй партии.

Жукаев в стартовом круге уступил американцу Александру Ковачевичу – 3:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 28 минут.

В следующем раунде Ковачевич сыграет с соотечественником Алексом Микельсенем.

Ранее Михаил Кукушкин проиграл в финале турнира в США.