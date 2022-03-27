Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
09:09 27.03.2022

Самолет Air Astana вернулся в Нур-Султан из-за потери герметичности

Air Astana самолет Фото: Zakon.kz
На борту находились 158 пассажиров и членов экипажа. Управление по расследованиям авиационных происшествий и инцидентов МИИР РК проведет расследование, сообщает Zakon.kz.

27 марта в 07:43 самолет авиакомпании Air Astana вернулся в аэропорт вылета в Нур-Султане из-за потери герметичности, сообщили в Комитете гражданской авиации.

На борту самолета, летевшего в Алматы, находились 158 пассажиров и членов экипажа. Самолет благополучно сел в столичном аэропорту в 08:32.

По факту будет проведено расследование Управлением по расследованиям авиационных происшествий и инцидентов МИИР РК.

Данияр Кунафин
Нур-Султан
Названа причина сбоев в работе интернета в Казахстане
26.03.2022
Китай назвал «семь грехов» США в ситуации в Украине
26.03.2022
Сильные осадки, туман и гололед ожидаются в Казахстане 27 марта
26.03.2022
Переименование Капшагая – мнение жителей города
26.03.2022
Азамат Панбаев назначен зампредседателя КГД
26.03.2022
Главная Топ LIVE Все