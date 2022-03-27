09:09 27.03.2022
Самолет Air Astana вернулся в Нур-Султан из-за потери герметичности
Фото: Zakon.kz
На борту находились 158 пассажиров и членов экипажа. Управление по расследованиям авиационных происшествий и инцидентов МИИР РК проведет расследование, сообщает Zakon.kz.
27 марта в 07:43 самолет авиакомпании Air Astana вернулся в аэропорт вылета в Нур-Султане из-за потери герметичности, сообщили в Комитете гражданской авиации.
На борту самолета, летевшего в Алматы, находились 158 пассажиров и членов экипажа. Самолет благополучно сел в столичном аэропорту в 08:32.
По факту будет проведено расследование Управлением по расследованиям авиационных происшествий и инцидентов МИИР РК.