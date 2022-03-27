Промежуточные результаты мартовского ЕНТ назвали в Минобразования

По данным Национального центра тестирования, на сегодняшний день 65% абитуриентов набрали пороговый балл.

Средний балл составил 65, максимальный – 134. 28 участников набрали более 130 баллов.

Всего заявление на участие в тестировании подали около 105 тысяч человек. Из них более половины уже сдали ЕНТ. Из общего числа сдававших тестирование 74,2% выбрали казахский язык, русский язык – 25,6%. На английском языке сдали тест 0,2% абитуриентов.

Кроме этого, в мартовском тестировании приняли участие 130 детей с особыми образовательными потребностями. С 2022 года этим участникам выделяется 40 минут дополнительного времени на выполнение заданий, помимо основных 240.

Популярными предметами являются комбинации «Математика-Физика» – 25%, «Химия-Биология» – 17%. Непопулярной является комбинация «Химия-Физика» – 0,13%.

Что касается нарушителей, то в этом году 63 школьника лишились права сдать ЕНТ из-за смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов.

135 человек удалили из аудитории за нарушение правил во время самого тестирования, их результаты аннулировали.

В основном тестируемые пытаются пронести телефоны, наушники, смарт-часы, шпаргалки и калькуляторы. Хотя калькулятор, как и таблицы Менделеева и растворимости солей, доступны на тестировании.