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16:51 27.03.2022

Елизавета II купила гольф-кар, чтобы передвигаться по замку

гольф-кар Фото: Instagram/queenelizabethiiuk
Королева Великобритании Елизавета II приобрела багги для гольфа стоимостью £62 000, чтобы передвигаться по Виндзорскому замку после проблем со здоровьем, сообщает Zakon.kz.

Четырехместный автомобиль, получивший название Queen Mobile, был построен Garia в сотрудничестве с Mercedes-Benz, передает Metro.

Четырехместный багги для гольфа, получивший название Queen Mobile, оснащен холодильником, развлекательным экраном, динамиками Bluetooth, обогревом лобового стекла и 14-дюймовыми легкосплавными дисками. В салоне также установлены коричневые кожаные кресла.

По словам источника, такое решение является оптимальным, так как королева, которая недавно перенесла коронавирус, имеет сложности с передвижением. Кроме того, Елизавета II испытывает проблемы с ногами. Сообщается, что она пребывает в инвалидной коляске, а на мероприятиях появляется с тростью.

20 февраля королева заразилась коронавирусом и в течение недели находилась на самоизоляции в Виндзорском замке под наблюдение медиков.

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