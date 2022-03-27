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18:45 27.03.2022

Казахстанец Денис Евсеев обыграл полуфиналиста Уимблдона-2013 Ежи Яновича

Теннис Победа Янович Фото: Instagram/yevseyevdenis
Алматинский теннисист Денис Евсеев одержал самую громкую победу в своей карьере, переиграв экс-14 ракетку мира поляка Ежи Яновича на турнире в швейцарском Лугано, сообщает Zakon.kz.

Денису Евсееву удалось обыграть именитого соперника в первом круге квалификационного раунда на турнире Banca stato Citta di Lugano. Казахстанцу для успеха над полуфиналистом Открытого Чемпионата Англии 2013 года понадобилось два часа и 39 минут. Проиграв первый сет Яновичу – 4:6, далее Евсеев повернул ход матча в свою пользу. Последующие две партии остались за ним. В итоге волевая победа казахстанского теннисиста – 6:3, 7:6.

В финале квалификации Денису предстоит сразиться еще с одним опытным спортсменом. За выход в основную сетку он встретится с Алданом Сеткичом из Боснии и Герцеговины.

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Куандык Шынасилов
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