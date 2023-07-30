Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Денис Евсеев стал чемпионом "Кубка президента"

Денис Евсеев чемпион Кубка президента Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Денис Евсеев одержал победу в финале турнира серии "Челленджер" в Астане. В матче за чемпионский титул наш спортсмен выиграл у представителя Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

В решающем матче 30-летний Денис Евсеев (412 АТР) в упорной борьбе сломил сопротивление Хумаюна Султанова (550 АТР) со счетом 7:6, 2:6, 6:4. Стоит отметить, что в стартовой партии казахстанец проигрывал со счетом 1:5, но сумел переломить ход игры в свою пользу и взял первый сет.

Для Дениса Евсеева это первый титул на турнирах серии «Челленджер-50» в карьере. За победу он получит 50 рейтинговых очков и 5500 долларов США призовых.

Игра длилась два часа 25 минут. За это время хозяин корта допустил пять двойных ошибок, не смог подать навылет, реализовал шесть брейк-пойнтов из 14.  

В полуфинале Денис Евсеев обыграл турка Янки Эреля (357 АТР) со счетом 6:4, 6:4. 

Читайте также

Денис Евсеев: Приятно было ощущать поддержку родных болельщиков

Анна Данилина стала чемпионкой турнира WTA-250 в парном разряде

"Меню теннисистов": Александр Недовесов рассказал о своем питании

Айсулу Омарова
Астана Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
спортсмен
Роман Костомаров показал новое видео с тренировок
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
Какие знаки зодиака сложнее всего любить
Какие знаки зодиака сложнее всего любить
шмель, цветок
Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 июля
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления