Денис Евсеев стал чемпионом "Кубка президента"

Казахстанский теннисист Денис Евсеев одержал победу в финале турнира серии "Челленджер" в Астане. В матче за чемпионский титул наш спортсмен выиграл у представителя Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

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В решающем матче 30-летний Денис Евсеев (412 АТР) в упорной борьбе сломил сопротивление Хумаюна Султанова (550 АТР) со счетом 7:6, 2:6, 6:4. Стоит отметить, что в стартовой партии казахстанец проигрывал со счетом 1:5, но сумел переломить ход игры в свою пользу и взял первый сет.

Для Дениса Евсеева это первый титул на турнирах серии «Челленджер-50» в карьере. За победу он получит 50 рейтинговых очков и 5500 долларов США призовых.

Игра длилась два часа 25 минут. За это время хозяин корта допустил пять двойных ошибок, не смог подать навылет, реализовал шесть брейк-пойнтов из 14.

В полуфинале Денис Евсеев обыграл турка Янки Эреля (357 АТР) со счетом 6:4, 6:4.