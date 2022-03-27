В Минэнерго рассказали о ситуации на ТЭЦ Степногорска

Информация об аварийных отключениях тепла в Степногорске появилась в региональных соцсетях.

В Минэнерго рассказали, что 25 марта на Степногорской ТЭЦ был аварийно остановлен КА-3 в связи с обнаружением свища на ширмовом пароперегревателе. 26 марта остановлен КА-5, так как свищ был обнаружен на потолочном пароперегревателе.

В связи с ухудшением погодных условий для недопущения резкого понижения температуры теплоносителя 25 марта был введен в работу водогрейный котел №4, находящийся в резерве. На данный момент в работе находятся три энергетических котлоагрегата и один водогрейный котел. Пресс-служба Министерства энергетики РК

На данный момент температура на выходе станции составляет 93-95°С. Температура на входе в город – 71°С.

Организованы круглосуточные бригады по устранению аварийных отключений.

В министерстве заверили, что в ближайшее время аварийно-восстановительные работы будут завершены.