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19:31 27.03.2022

В Минэнерго рассказали о ситуации на ТЭЦ Степногорска

Степногорск, свищ Фото: Zakon.kz
В Министерстве энергетики Республики Казахстан рассказали о ситуации, сложившейся на Степногорской ТЭЦ, сообщает Zakon.kz.

Информация об аварийных отключениях тепла в Степногорске появилась в региональных соцсетях.

В Минэнерго рассказали, что 25 марта на Степногорской ТЭЦ был аварийно остановлен КА-3 в связи с обнаружением свища на ширмовом пароперегревателе. 26 марта остановлен КА-5, так как свищ был обнаружен на потолочном пароперегревателе.

В связи с ухудшением погодных условий для недопущения резкого понижения температуры теплоносителя 25 марта был введен в работу водогрейный котел №4, находящийся в резерве. На данный момент в работе находятся три энергетических котлоагрегата и один водогрейный котел. Пресс-служба Министерства энергетики РК

На данный момент температура на выходе станции составляет 93-95°С. Температура на входе в город – 71°С.

Организованы круглосуточные бригады по устранению аварийных отключений.

В министерстве заверили, что в ближайшее время аварийно-восстановительные работы будут завершены.

Константин Вноровский
МЭ РК Акмолинская область Степногорск
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