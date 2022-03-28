Казахстанцы завершили свои выступления на Miami Masters 2022

Соперники у казахстанцев были не из слабых.

Юлия Путинцева играла против одной из фавориток состязаний. Испанка Паола Бадоза оказалась сильнее со счетом 6:3, 6:2.

Елена Рыбакина не смогла справиться с хозяйкой кортов Джессикой Пегулой, 16-й сеяной турнира – 3:6, 4:6.

Александру Бублику выйти в четвертый круг американского турнира помешал шестой сеяный, норвежец Каспер Рууд. Он был сильнее в двух сетах – 6:3, 6:2.

Таким образом, Miami Open 1000 продолжается без казахстанских теннисистов. Чемпионы соревнований определятся в конце текущей недели.

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