06:36 28.03.2022
Казахстанцы завершили свои выступления на Miami Masters 2022
Фото: ktf.kz
Казахстанские теннисисты в лице Юлий Путинцевой, Елены Рыбакиной и Александра Бублика не смогли пройти барьер третьего круга одиночного разряда на крупном турнире Miami Open 1000, сообщает Zakon.kz.
Соперники у казахстанцев были не из слабых.
Юлия Путинцева играла против одной из фавориток состязаний. Испанка Паола Бадоза оказалась сильнее со счетом 6:3, 6:2.
Елена Рыбакина не смогла справиться с хозяйкой кортов Джессикой Пегулой, 16-й сеяной турнира – 3:6, 4:6.
Александру Бублику выйти в четвертый круг американского турнира помешал шестой сеяный, норвежец Каспер Рууд. Он был сильнее в двух сетах – 6:3, 6:2.
Таким образом, Miami Open 1000 продолжается без казахстанских теннисистов. Чемпионы соревнований определятся в конце текущей недели.
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