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06:36 28.03.2022

Казахстанцы завершили свои выступления на Miami Masters 2022

Теннис Третий круг Майами Фото: ktf.kz
Казахстанские теннисисты в лице Юлий Путинцевой, Елены Рыбакиной и Александра Бублика не смогли пройти барьер третьего круга одиночного разряда на крупном турнире Miami Open 1000, сообщает Zakon.kz.

Соперники у казахстанцев были не из слабых.

Юлия Путинцева играла против одной из фавориток состязаний. Испанка Паола Бадоза оказалась сильнее со счетом 6:3, 6:2.

Елена Рыбакина не смогла справиться с хозяйкой кортов Джессикой Пегулой, 16-й сеяной турнира – 3:6, 4:6.

Александру Бублику выйти в четвертый круг американского турнира помешал шестой сеяный, норвежец Каспер Рууд. Он был сильнее в двух сетах – 6:3, 6:2.

Таким образом, Miami Open 1000 продолжается без казахстанских теннисистов. Чемпионы соревнований определятся в конце текущей недели.

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Куандык Шынасилов
Бублик Александр Путинцева Юлия Рыбакина Елена
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