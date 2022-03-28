Небольшой рост заболеваемости КВИ за сутки выявили в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 28 марта 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 25 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 2,
в Алматы – 12,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 1,
в Актюбинской области – 2,
в Алматинской области – 1,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 5,
в Жамбылской области – 0,
в ЗКО – 1,
в Карагандинской области – 0,
в Костанайской области – 1,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 0,
в СКО – 0,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 1 305 065 случаев.
281 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 4,
в Алматы – 0,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 1,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 8,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 17,
в Жамбылской области – 6,
в ЗКО – 186,
в Карагандинской области – 13,
в Костанайской области – 5,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 1,
в СКО – 40,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 288 267 человек.