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08:00 28.03.2022

Небольшой рост заболеваемости КВИ за сутки выявили в Казахстане

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали на два случая заражения коронавирусной инфекцией больше, чем днем ранее. Новые случаи выявили в восьми регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 28 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 25 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 2,

  • в Алматы – 12,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 1,

  • в Актюбинской области – 2,

  • в Алматинской области – 1,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 5,

  • в Жамбылской области – 0,

  • в ЗКО – 1,

  • в Карагандинской области – 0,

  • в Костанайской области – 1,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 0,

  • в СКО – 0,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 305 065 случаев.

281 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 4,

  • в Алматы – 0,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 1,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 8,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 17,

  • в Жамбылской области – 6,

  • в ЗКО – 186,

  • в Карагандинской области – 13,

  • в Костанайской области – 5,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 1,

  • в СКО – 40,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 288 267 человек.

Данияр Кунафин
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