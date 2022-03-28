Небольшой рост заболеваемости КВИ за сутки выявили в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 28 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 25 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 2,

в Алматы – 12,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 1,

в Актюбинской области – 2,

в Алматинской области – 1,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 5,

в Жамбылской области – 0,

в ЗКО – 1,

в Карагандинской области – 0,

в Костанайской области – 1,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 0,

в СКО – 0,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 305 065 случаев.

281 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 4,

в Алматы – 0,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 1,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 8,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 17,

в Жамбылской области – 6,

в ЗКО – 186,

в Карагандинской области – 13,

в Костанайской области – 5,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 1,

в СКО – 40,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 288 267 человек.