08:32 28.03.2022
4157 казахстанцев продолжают лечиться от COVID-19
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 25 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 28 марта лечение от КВИ продолжают получать 4157 человек (3140+ и 1017 КВИ-), из них в стационарах – 443, на амбулаторном уровне – 3714.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 46,
в состоянии крайней степени тяжести – 6,
на аппарате ИВЛ – 9.
Фото: Минздрав РК