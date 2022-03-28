4157 казахстанцев продолжают лечиться от COVID-19

На 28 марта лечение от КВИ продолжают получать 4157 человек (3140+ и 1017 КВИ-), из них в стационарах – 443, на амбулаторном уровне – 3714.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 46,

в состоянии крайней степени тяжести – 6,

на аппарате ИВЛ – 9.