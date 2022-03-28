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08:32 28.03.2022

4157 казахстанцев продолжают лечиться от COVID-19

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 25 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 28 марта лечение от КВИ продолжают получать 4157 человек (3140+ и 1017 КВИ-), из них в стационарах – 443, на амбулаторном уровне – 3714.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 46,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 6,

  • на аппарате ИВЛ – 9.

Коронавирус Казахстан

Фото: Минздрав РК

Данияр Кунафин
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