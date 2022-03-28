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09:35 28.03.2022

Уилл Смит получил «Оскар» в категории «Лучший актер»

оскар, лучший актер, уилл смит Фото: Instagram/willsmith
Известный американский актер и режиссер Уилл Смит получил «Оскар» в категории «Лучший актер», передает Zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, Уилл Смит признан лучшим актером за роль в фильме «Король Ричард».

В категории «Лучший актер» конкуренцию ему составляли Хавьер Бардем («В роли Рикардо», 2021), Бенедикт Камбербэтч («Власть пса», 2021), Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета», 2021) и Эндрю Гарфилд («Тик-так... БУМ!», 2021).

«Король Ричард» – байопик, история детства теннисисток Винус и Серены Уильямс. Уилл Смит сыграл в нем роль их отца и первого тренера.

Динара Халдарова
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