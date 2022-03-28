09:35 28.03.2022
Уилл Смит получил «Оскар» в категории «Лучший актер»
Фото: Instagram/willsmith
Известный американский актер и режиссер Уилл Смит получил «Оскар» в категории «Лучший актер», передает Zakon.kz.
Как сообщает ТАСС, Уилл Смит признан лучшим актером за роль в фильме «Король Ричард».
В категории «Лучший актер» конкуренцию ему составляли Хавьер Бардем («В роли Рикардо», 2021), Бенедикт Камбербэтч («Власть пса», 2021), Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета», 2021) и Эндрю Гарфилд («Тик-так... БУМ!», 2021).
«Король Ричард» – байопик, история детства теннисисток Винус и Серены Уильямс. Уилл Смит сыграл в нем роль их отца и первого тренера.