Уилл Смит получил «Оскар» в категории «Лучший актер»

Как сообщает ТАСС, Уилл Смит признан лучшим актером за роль в фильме «Король Ричард».

В категории «Лучший актер» конкуренцию ему составляли Хавьер Бардем («В роли Рикардо», 2021), Бенедикт Камбербэтч («Власть пса», 2021), Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета», 2021) и Эндрю Гарфилд («Тик-так... БУМ!», 2021).