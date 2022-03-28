Отец уронил полуторагодовалого сына: мужчину осудили на 10 лет

По словам мужчины, трагедия произошла, когда он хотел поменять подгузник ребенку, а жены не было дома. В тот день он выпил.

Когда шел с кухни, кажется, что зацепился за линолеум и начал падать, ребенок вылетел с моих рук. Вдруг он начал хрипеть и становиться синим. Я выбежал в подъезд к соседям и просил их, чтобы они посмотрели, что с ребенком. Соседка взяла малыша и вызвала скорую. Я не думал, что все так серьезно, я был выпивший и смутно помнил происходящее, – рассказал мужчина.