Советы юриста: как обжаловать действия ЧСИ

Согласно статье 127 закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», решение и действие (бездействие) судебного исполнителя по исполнению исполнительного документа или отказ в совершении таких действий могут быть обжалованы взыскателем или должником в суд. Жалоба подается в суд в порядке, установленном законодательством РК об административном судопроизводстве.

Таким образом, если вы, являясь взыскателем или должником по исполнительному производству считаете, что решением или действием (бездействием) частного судебного исполнителя нарушены ваши права, то вы можете обратиться с административным иском в специализированный межрайонный административный суд той области, в котором исполняется исполнительный документ или находится контора ЧСИ. юридический консультант Алмаз Утаров

Согласно п.2,3 ст. 15 закона, взыскателем является физическое или юридическое лицо, в пользу или в интересах которого выдан исполнительный документ. Должником является физическое или юридическое лицо, обязанное выполнить требования, предусмотренные исполнительным документом.

Закон предусматривает, что исполнительное производство подлежит приостановлению в течение одного рабочего дня в случаях истребования исполнительного производства судом, прокуратурой или иными правоохранительными органами, наделенными таким правом.

Таким образом, истребование судом исполнительного производства является основанием для приостановления исполнительного производства.

Как отметил юрист, согласно п.4 ст.136 Административного процедурно-процессуального кодекса РК, иск на действия (бездействие) судебного исполнителя по исполнению исполнительных документов подается в суд в течение десяти рабочих дней со дня совершения действия (отказа в совершении действия) или со дня, когда взыскателю или должнику, не извещенному о времени и месте совершения действия судебным исполнителем, стало о нем известно.

Таким образом, срок подачи административного иска ограничен 10 рабочими днями. При этом, согласно п.8 ст.136 Кодекса, пропуск срока на подачу иска в суд без уважительной причины, а также невозможность восстановления пропущенного срока обращения в суд являются основанием для возвращения иска. юридический консультант Алмаз Утаров

Это означает, что даже, если в ходе административного судопроизводства установлена незаконность решения или действия ЧСИ, суд возвращает административный иск. В последующем в защите нарушенного права вам может быть отказано.

Специалист отметил, что если вы обратились в суд с административным иском к ЧСИ, то именно ЧСИ должен доказывать, что его действия или решения отвечают принципам законности и справедливости.

Решения по вопросам исполнительного производства, принимаемые судебным исполнителем со дня предъявления исполнительного документа к исполнению, оформляются постановлениями, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 47 Закона. Постановления, удостоверенные электронной цифровой подписью судебного исполнителя, равнозначны постановлениям на бумажном носителе.

Также, согласно пп.3) п.2 ст.126 Закона, судебный исполнитель обязан рассмотреть в течение пяти рабочих дней заявления по поводу исполнительного производства и ходатайства сторон и выносить по ним постановления, разъяснять сроки и порядок их обжалования и опротестования, заявлять самоотвод, если он лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе исполнительного производства или имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнения в его беспристрастности.

Таким образом, любое решение, принимаемое ЧСИ после возбуждения исполнительного производства, должно быть оформлено в форме постановления. Это означает, что никакого ответа на ваше заявление не должно быть, только в форме постановления. юридический консультант Алмаз Утаров

При этом Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» предусматривает, что физические и юридические лица за подачу в суд жалоб на действия судебных исполнителей освобождаются в судах от уплаты государственной пошлины.