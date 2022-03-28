Билеты подорожают в казахстанских театрах

Как следует из документа, цены на билеты вырастут во всех казахстанских театрах, включая Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая, Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова, Национальный русский театр драмы имени Михаила Лермонтова, Государственный академический казахский театр для детей и юношества имени Габита Мусрепова, Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац, Казахскую государственную филармонию имени Жамбыла и др.

Как поясняется, это связано с увеличением стоимости создания и эксплуатации спектаклей: удорожанием материалов для изготовления реквизита, повышением стоимости электроэнергии, услуг и материалов для ремонта и создания декораций, коммунальных услуг, транспортных услуг и многого другого.

Все это привело к тому, что доход от реализации театральных билетов по действующим ценам сократился в разы и возместить собственные средства театров, потраченные на производственные нужды, стало проблематичным.

Театры и концертные организации за счет собственных доходов обеспечивают оплату коммунальных платежей, материальных ценностей, горюче-смазочных материалов, информационных услуг, технического обслуживания и ремонта оборудования и здания, расходов на IT-технологии в целях продвижения продажи продукта (спектаклей) в интернет-пространстве, а также начисление стимулирующих доплат узким специалистам в связи с низкой заработной платой (осветителям, гримерам, костюмерам, бутафорам). Пояснение Минкультуры и спорта

Посмотреть планируемые цены можно на сайте «Открытые НПА», где документ размещен для публичного обсуждения до 8 апреля.