Свыше 4 тысяч казахстанцев находились в розыске за долги по алиментам – МВД

Мы сразу подключаем наши системы. Буквально с 2022 года мы некоторые розыскные мероприятия для оперативности проводим в автоматизированной электронной системе. В первый же день после получения постановления об объявлении в розыск мы проверяем должника по всем нашим учетам, проверяем, где живут его родственники, поручаем нашим структурным подразделениям в регионах провести розыск этого человека. Направляем необходимые сведения во все государственные органы. Марат Кожаев

По словам первого заместителя министра, на органы внутренних дел возлагается обязанность только разыскать должника, установить его местонахождение, а принудить к исполнению судебных решений ведомство не имеет полномочий.

Если взять статистику, то в 2021 году из 4103 алиментщиков мы разыскали больше 90% — 3290. Из 3934 должников мы разыскали 3669. Марат Кожаев

Ранее на правительственном часе в Мажилисе министр юстиции Канат Мусин рассказал, как будут решать проблему с неплательщиками алиментов в Казахстане.