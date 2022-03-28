Как будут решать проблему с неплательщиками алиментов в Казахстане

Для того, чтобы привлечь неплательщика алиментов к административной ответственности, необходимо составить протокол, но частный судебный исполнитель таким правом не обладает. Для этого ему необходимо привести должника в органы юстиции. При этом, если должник не изъявляет желание явиться в ДП юстиции, то насильно его может туда привести только полиция. Об этом глава Минюста рассказал, выступая на правительственном часе в Мажилисе.

Получается такой вот механизм, при котором, чтобы привлечь человека к ответственности, нужно затратить большое количество времени. Если бы законодательно у частного судебного исполнителя появилось право составления административного протокола, это бы в разы уменьшило количество нарушителей и поспособствовало бы более быстрому их наказанию и, тем самым, обеспечению взысканий. Канат Мусин

Министр подчеркнул, что сейчас ведомство занимается разработкой концепции нового закона об исполнительном производстве, в которой будут заложены такие полномочия судебного исполнителя.

Также Канат Мусин ответил на вопрос депутата, почему алиментные дела не пользуются популярностью у судебных исполнителей.

Не могу сказать, что эта тема непопулярна среди судебных исполнителей. Есть судебные исполнители, которые специализируются только на таких делах, потому что государство выплачивает определенные субсидии за исполнение дел этой категории. Это приносит судебным исполнителям определенный доход. С другой стороны, как я уже говорил, если в течение месяца по делу об алиментном взыскании судебный исполнитель не проявляет активность и не ведет работу по взысканию, это может быть основанием для лишения его лицензии. Канат Мусин

А это, по словам министра, серьезная мера, которая практически исключает судоисполнителя из профессии и не дает возможности работать дальше.

Только в прошлом году такое наказание понесли 19 судебных исполнителей. Канат Мусин

Отметим, нынешняя система выплат алиментов действует в Казахстане с 1936 года. Ранее корреспондент Zakon.kz побеседовал с экспертом о ее слабых местах и необходимых нововведениях.