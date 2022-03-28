12:35 28.03.2022
Наркодельцы пытаются наладить производство «синтетики» внутри Казахстана — МВД
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Ранее «синтетика» завозилась в виде «конструкторов», но теперь наркодельцы переориентировали производство внутри Казахстана. Об этом на брифинге сообщил начальник управления Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов, передает корреспондент Zakon.kz.
Главным негативным фактором является насыщение наркорынка синтетическими наркотиками с налаживанием их подпольного производства. В первое время в Казахстане такие наркотики были полностью зарубежного производства, которые завозились в нашу страну контрабандным путем или через почтовые и логистические транспортные каналы. Иногда «синтетика» завозилась в виде так называемых «конструкторов» - легальных химических веществ, из которых уже на месте производились небольшие дозы наркотиков. Однако сейчас анализ «черного» рынка свидетельствует о переориентации наркодельцов на производство синтетических наркотиков внутри страны в условиях подпольных лабораторий.Начальник управления Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов
Он напомнил, что пару лет назад был принят пакет законодательных инициатив, которые позволили своевременно и действенно реагировать на наркоситуацию в стране.
В 2019 году, с момента принятия поправок в законодательство органами внутренних дел ликвидировано 35 нарколабораторий, изъято 182 кг «синтетики».
Во всех случаях химические прекурсоры, реагенты и лабораторное оборудование доставлялись в Казахстан логистическими компаниями, почтовыми отправлениями из соседних стран. Поэтому МВД тесно взаимодействует с транспортно-логистическими компаниями, выявляя подозрительные отправления.Бахытжан Амирханов
По его словам, в прошлом месяце в столице были задержаны местные жители, которые наладили производство наркотиков в одном из домов коттеджного городка Family Village, и занимались их оптовой реализацией в городе.
Тогда было изъято 1200 таблеток «Экстази», 2 кг - «Альфа-PVP» и 140 л прекурсоров, ликвидированы две закладки синтетики весом 1,2 кг. Только по этому факту было изъято около 4 кг синтетических наркотиков.Бахытжан Амирханов
Спикер отметил, что за два месяца органами внутренних дел выявлено 378 наркопреступлений, в том числе 248 фактов сбыта, 85 - хранения в особо крупном размере, а также ликвидировано семь нарколабораторий.
За январь и февраль текущего года наркополицейскими изъято 422 кг наркотиков, в том числе 196 кг гашиша, 213 кг марихуаны и свыше 6 кг синтетики. А если взять по сегодняшний день, то почти 40 кг синтетики нами изъято.Бахытжан Амирханов