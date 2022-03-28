Главным негативным фактором является насыщение наркорынка синтетическими наркотиками с налаживанием их подпольного производства. В первое время в Казахстане такие наркотики были полностью зарубежного производства, которые завозились в нашу страну контрабандным путем или через почтовые и логистические транспортные каналы. Иногда «синтетика» завозилась в виде так называемых «конструкторов» - легальных химических веществ, из которых уже на месте производились небольшие дозы наркотиков. Однако сейчас анализ «черного» рынка свидетельствует о переориентации наркодельцов на производство синтетических наркотиков внутри страны в условиях подпольных лабораторий. Начальник управления Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов

Он напомнил, что пару лет назад был принят пакет законодательных инициатив, которые позволили своевременно и действенно реагировать на наркоситуацию в стране.

В 2019 году, с момента принятия поправок в законодательство органами внутренних дел ликвидировано 35 нарколабораторий, изъято 182 кг «синтетики».

Во всех случаях химические прекурсоры, реагенты и лабораторное оборудование доставлялись в Казахстан логистическими компаниями, почтовыми отправлениями из соседних стран. Поэтому МВД тесно взаимодействует с транспортно-логистическими компаниями, выявляя подозрительные отправления. Бахытжан Амирханов

По его словам, в прошлом месяце в столице были задержаны местные жители, которые наладили производство наркотиков в одном из домов коттеджного городка Family Village, и занимались их оптовой реализацией в городе.

Тогда было изъято 1200 таблеток «Экстази», 2 кг - «Альфа-PVP» и 140 л прекурсоров, ликвидированы две закладки синтетики весом 1,2 кг. Только по этому факту было изъято около 4 кг синтетических наркотиков. Бахытжан Амирханов

Спикер отметил, что за два месяца органами внутренних дел выявлено 378 наркопреступлений, в том числе 248 фактов сбыта, 85 - хранения в особо крупном размере, а также ликвидировано семь нарколабораторий.