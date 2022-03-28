Казахстанская гимнастка завоевала «бронзу» в Испании

Как сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Казахстана, Эльжана Таниева завоевала «бронзу» в упражнении с булавой.

Отметим, что это вторая медаль Эльжаны в сезоне. Ранее она завоевала серебряную медаль на Гран-при в России.

Новость по теме Казахстанские гимнастки попали в топ-20 мирового первенства

Следите за спортивными событиями и ставьте на онлайн-букмекере №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам – плюс 100% к первому пополнению.