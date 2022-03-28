12:17 28.03.2022
Казахстанская гимнастка завоевала «бронзу» в Испании
Фото: olympic.kz
Казахстанская спортсменка Эльжана Таниева завоевала бронзовую медаль на турнире Гран-при по художественной гимнастике, который завершился в испанском городе Марбелье, передает Zakon.kz.
Как сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Казахстана, Эльжана Таниева завоевала «бронзу» в упражнении с булавой.
Отметим, что это вторая медаль Эльжаны в сезоне. Ранее она завоевала серебряную медаль на Гран-при в России.
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