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12:17 28.03.2022

Казахстанская гимнастка завоевала «бронзу» в Испании

испания, гимнастика, гран-при, казахстанка, эльжана таниева, бронза Фото: olympic.kz
Казахстанская спортсменка Эльжана Таниева завоевала бронзовую медаль на турнире Гран-при по художественной гимнастике, который завершился в испанском городе Марбелье, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Казахстана, Эльжана Таниева завоевала «бронзу» в упражнении с булавой.

Отметим, что это вторая медаль Эльжаны в сезоне. Ранее она завоевала серебряную медаль на Гран-при в России.

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Динара Халдарова
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