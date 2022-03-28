В Казахстане наркодельцы пытаются нанимать «закладчиков» через объявления

Для выявления в интернете сделок с наркотиками и отслеживания преступников внедрена информационная система «Кибернадзор», позволяющая в автоматическом режиме направлять для блокирования в Министерство информации и общественного развития РК ссылки на такие интернет-ресурсы. Начальник управления Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов

Всего, по словам Амирханова, с начала текущего года выявлено и направлено для блокирования в профильное ведомство 440 интернет-ресурсов, в том числе свыше 150 telegram-каналов.

С развитием интернет-технологий способы и методы преступного мира также меняются. Зачастую наркодельцы для достижения своих целей, чтобы привлечь в незаконный оборот наркотиков большее количество людей, используют интернет-ресурсы и создают объявления о вакансиях и предложениях работы. Бахытжан Амирханов

Cпикер уточнил, что уже налажено взаимодействие с одной из наиболее популярных платформ, что позволило в этом году удалить более 50 объявлений.

Через них под видом предложений курьерской работы нанимали «закладчиков» наркотиков. Бахытжан Амирханов

По словам начальника управления Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК, аналогичная работа проводится с казахстанским администратором сервера Telegram, где уже выявлено 440 чатов, занимающихся анонимной продажей наркотиков.

В этой связи МВД призывает граждан быть бдительными. Не принимать предложения о работе администратором сайта, курьера без проверки характера работы. Однако такие «наниматели» сразу говорят, что работа незаконна, и привлекают будущих работников высоким заработком с возможностью в любой момент выйти из выгодного бизнеса. Зачастую именно закладчики и наркокурьеры задерживаются полицией и приговариваются судом к длительным годам лишения свободы. Бахытжан Амирханов

Ранее Амирханов рассказал, что наркодельцы пытаются наладить производство «синтетики» внутри Казахстана.