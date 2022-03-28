12:55 28.03.2022
В Казахстане наркодельцы пытаются нанимать «закладчиков» через объявления
Фото: Pixabay
Наркодельцы размещают объявления в сети и под видом предложений курьерской работы нанимают «закладчиков» наркотиков. Об этом на брифинге рассказал начальник управления Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов, передает корреспондент Zakon.kz.
Для выявления в интернете сделок с наркотиками и отслеживания преступников внедрена информационная система «Кибернадзор», позволяющая в автоматическом режиме направлять для блокирования в Министерство информации и общественного развития РК ссылки на такие интернет-ресурсы.Начальник управления Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов
Всего, по словам Амирханова, с начала текущего года выявлено и направлено для блокирования в профильное ведомство 440 интернет-ресурсов, в том числе свыше 150 telegram-каналов.
С развитием интернет-технологий способы и методы преступного мира также меняются. Зачастую наркодельцы для достижения своих целей, чтобы привлечь в незаконный оборот наркотиков большее количество людей, используют интернет-ресурсы и создают объявления о вакансиях и предложениях работы.Бахытжан Амирханов
Cпикер уточнил, что уже налажено взаимодействие с одной из наиболее популярных платформ, что позволило в этом году удалить более 50 объявлений.
Через них под видом предложений курьерской работы нанимали «закладчиков» наркотиков.Бахытжан Амирханов
По словам начальника управления Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК, аналогичная работа проводится с казахстанским администратором сервера Telegram, где уже выявлено 440 чатов, занимающихся анонимной продажей наркотиков.
В этой связи МВД призывает граждан быть бдительными. Не принимать предложения о работе администратором сайта, курьера без проверки характера работы. Однако такие «наниматели» сразу говорят, что работа незаконна, и привлекают будущих работников высоким заработком с возможностью в любой момент выйти из выгодного бизнеса. Зачастую именно закладчики и наркокурьеры задерживаются полицией и приговариваются судом к длительным годам лишения свободы.Бахытжан Амирханов
Ранее Амирханов рассказал, что наркодельцы пытаются наладить производство «синтетики» внутри Казахстана.