Интервью Зеленского российским СМИ: Роскомнадзор вынес предупреждение

Обращение опубликовано в telegram-канале ведомства.

Ряд российских средств массовой информации, в том числе являющиеся иностранными СМИ, выполняющими функции иноагента, взяли интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации данного интервью, – говорится в сообщении.

Также в Роскомнадзоре уточнили, что в отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и принятия мер реагирования.