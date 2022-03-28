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13:13 28.03.2022

Интервью Зеленского российским СМИ: Роскомнадзор вынес предупреждение

интервью российским СМИ Фото: Instagram.com/zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью российским журналистам. В связи с этим федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) обратилась к российским средствам массовой информации, сообщает Zakon.kz.

Обращение опубликовано в telegram-канале ведомства.

Ряд российских средств массовой информации, в том числе являющиеся иностранными СМИ, выполняющими функции иноагента, взяли интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации данного интервью, – говорится в сообщении.

Также в Роскомнадзоре уточнили, что в отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и принятия мер реагирования.

Анастасия Московчук
Россия Ситуация в Украине Зеленский Владимир
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