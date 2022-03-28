Казахстанский сумоист Ерсин Балтагул впервые стал чемпионом турнира в Японии

Казахстанец Ерсин Балтагул одержал первую свою победу в супертяжелом весе, в дивизионе «Хару башеда макушита», обыграв в финале своего соперника со счетом 7:0. Для сумоиста Ерсина Балтагула это первое достижение на взрослом уровне. Ранее, 18 ноября 2019 года, он стал чемпионом сумо на молодежном турнире в Японии.

Фото: Instagram/arman_shorai

Ерсин Балтагул уехал в Токио из Алматы в возрасте 18 лет. В детстве он занимался казакша курес и дзюдо. Путь Ерсина к сумо проложил известный монгольский борец Асашери Дагвадорж, чемпион по борьбе сумо (екозуна). Он обратил внимание на необычную физическую форму казахского парня и помог ему поступить на учебу в Японию.

Фото: Instagram/arman_shorai

Сегодня Ерсин обучается у трех наставников (ояката) в университете Нихона (Япония). Перед обучением он весил 130 кг, а сейчас достиг 190 кг. Кличка Ерсина в сумо — «Кинбозан».

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