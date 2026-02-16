Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанского сумоиста Ерсина Балтагулa с успехами в Японии
По данным Акорды, глава государства поздравил спортсмена с завоеванием на Кубке Императора в 2025 году титула "маэгасира" – высокого ранга в борьбе сумо, а также с получением специального приза "Канто-сё" (боевой дух) по итогам соревнований.
Глава государства назвал данную награду результатом упорства и трудолюбия сумоиста.
Далее Токаев подчеркнул, что сегодня растет число молодых соотечественников, которые успешно представляют страну за рубежом. По его словам, государство уделяет особое внимание поддержке талантов и созданию условий для развития спорта.
"В ходе визита в Японию я заметил, что вас знают и уважают многие: от императора до простых людей. Это большая честь. Проживая в Японии, вы прославляете казахский народ и укрепляете авторитет нашей страны. Выражаю вам особую благодарность".Касым-Жомарт Токаев
Фото: akorda.kz
В свою очередь Ерсин Балтагул поблагодарил президента за поддержку и сообщил, что планирует встретиться с юными спортсменами.
"Как гражданин Казахстана, я поставил перед собой цель – достойно представлять бирюзовый флаг нашей страны в Японии, население которой превышает 120 миллионов человек. Я делаю все, чтобы достичь этой цели. Хотел бы также искренне поздравить вас и всех казахстанцев с выдающимся достижением нашего соотечественника Михаила Шайдорова, завоевавшего золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Италии".Ерсин Балтагул
В завершение президент пожелал борцу достижения новых высоких результатов на международных состязаниях, что будет способствовать повышению авторитета нашей страны и дальнейшему укреплению уз дружбы между Казахстаном и Японией.
В заключительной части встречи Токаев наградил сумоиста Ерсина Балтагула орденом "Барыс" ІІ степени за выдающиеся спортивные достижения.
Фото: akorda.kz
Казахстанец в Японии носит имя Кимбодзан Хируки. Сумоист получил это имя в честь горы, возвышающейся над префектурой Кумамото – малой родиной знаменитого тренера и основателя собственной школы сумо, ояката Кисэ.
Прошлая встреча Токаева и борца прошла 18 декабря 2025 года в Токио.