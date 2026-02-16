Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанского сумоиста Ерсина Балтагулa с успехами в Японии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 16 февраля 2026 года, провел встречу с казахстанским борцом Ерсином Балтагулом, добившимся больших успехов на родине сумо – в Японии, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, глава государства поздравил спортсмена с завоеванием на Кубке Императора в 2025 году титула "маэгасира" – высокого ранга в борьбе сумо, а также с получением специального приза "Канто-сё" (боевой дух) по итогам соревнований.

Глава государства назвал данную награду результатом упорства и трудолюбия сумоиста.

Далее Токаев подчеркнул, что сегодня растет число молодых соотечественников, которые успешно представляют страну за рубежом. По его словам, государство уделяет особое внимание поддержке талантов и созданию условий для развития спорта.

"В ходе визита в Японию я заметил, что вас знают и уважают многие: от императора до простых людей. Это большая честь. Проживая в Японии, вы прославляете казахский народ и укрепляете авторитет нашей страны. Выражаю вам особую благодарность". Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

В свою очередь Ерсин Балтагул поблагодарил президента за поддержку и сообщил, что планирует встретиться с юными спортсменами.

"Как гражданин Казахстана, я поставил перед собой цель – достойно представлять бирюзовый флаг нашей страны в Японии, население которой превышает 120 миллионов человек. Я делаю все, чтобы достичь этой цели. Хотел бы также искренне поздравить вас и всех казахстанцев с выдающимся достижением нашего соотечественника Михаила Шайдорова, завоевавшего золотую медаль на зимних Олимпийских играх в Италии". Ерсин Балтагул

В завершение президент пожелал борцу достижения новых высоких результатов на международных состязаниях, что будет способствовать повышению авторитета нашей страны и дальнейшему укреплению уз дружбы между Казахстаном и Японией.

В заключительной части встречи Токаев наградил сумоиста Ерсина Балтагула орденом "Барыс" ІІ степени за выдающиеся спортивные достижения.

Фото: akorda.kz

Казахстанец в Японии носит имя Кимбодзан Хируки. Сумоист получил это имя в честь горы, возвышающейся над префектурой Кумамото – малой родиной знаменитого тренера и основателя собственной школы сумо, ояката Кисэ.

Прошлая встреча Токаева и борца прошла 18 декабря 2025 года в Токио.