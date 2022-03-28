«Это несправедливо» – министр о фонде помощи алиментщикам

Было намерение создать такой фонд, но он своего развития не нашел, потому что создавать фонд и платить деньги получателям алиментов вместо плательщиков, которые установлены судебным решением, и делать это за счет средств самих судоисполнителей – нонсенс. Поэтому эта идея не нашла своей реализации. Канат Мусин

По словам министра, такой фонд полностью дестимулирует должников по алиментам выполнять законные обязанности.

Переносить бремя выплаты алиментов с родителей на государство, это несправедливо, затратно и это полностью дестимулирует плательщиков на то, чтобы выполнять обязанность. Есть государство, пусть платит, а должники спокойно ходить будут что ли, – сказал Канат Мусин в кулуарах Мажилиса.

Напомним, вариант создания такого фонда рассматривался еще в 2019 году при экс-министре юстиции Марате Бекетаеве. Говорилось, что фонд будет помогать плательщикам алиментов во время сложного периода жизни, к примеру, на время отсутствия заработка, работы.

Но потом эти деньги нужно будет вернуть государству.