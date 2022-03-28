Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:02 28.03.2022

«Это несправедливо» – министр о фонде помощи алиментщикам

комментарий по алиментщикам Фото: parlam.kz
Министр юстиции РК Канат Мусин высказался о предложении депутатов создать в Казахстане фонд помощи по выплате алиментов, передает корреспондент Zakon.kz.
Было намерение создать такой фонд, но он своего развития не нашел, потому что создавать фонд и платить деньги получателям алиментов вместо плательщиков, которые установлены судебным решением, и делать это за счет средств самих судоисполнителей – нонсенс. Поэтому эта идея не нашла своей реализации. Канат Мусин

По словам министра, такой фонд полностью дестимулирует должников по алиментам выполнять законные обязанности.

Переносить бремя выплаты алиментов с родителей на государство, это несправедливо, затратно и это полностью дестимулирует плательщиков на то, чтобы выполнять обязанность. Есть государство, пусть платит, а должники спокойно ходить будут что ли, – сказал Канат Мусин в кулуарах Мажилиса.

Напомним, вариант создания такого фонда рассматривался еще в 2019 году при экс-министре юстиции Марате Бекетаеве. Говорилось, что фонд будет помогать плательщикам алиментов во время сложного периода жизни, к примеру, на время отсутствия заработка, работы.

Но потом эти деньги нужно будет вернуть государству.

Новость по теме

Как будут решать проблему с неплательщиками алиментов в Казахстане

Тамила Языкова
Мусин Канат Казахстан
Взрывы в Арыси и Жамбылской области: саперы возобновили работу
27.03.2022
В Минэнерго назвали причину очередной аварии на ТЭЦ-2 Петропавловска
27.03.2022
Промежуточные результаты мартовского ЕНТ озвучили в Минобразования
27.03.2022
Казахстанец Денис Евсеев обыграл полуфиналиста Уимблдона-2013 Ежи Яновича
27.03.2022
Жестокое избиение в Жезказгане попало на видео
27.03.2022
Главная Топ LIVE Все