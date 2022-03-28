14:49 28.03.2022
Минюст РК разрабатывает новый закон о принудительном исполнении
Фото: zhso.kz
Министерство юстиции Казахстана разрабатывает концепцию нового закона о принудительном исполнении, передает корреспондент Zakon.kz.
Мы прорабатываем концепцию. Пока сложно сказать, какие будут изменения, но мы намерены привлечь лучшие мировые практики, чтобы обеспечить равномерный баланс как прав сторон, так и принципа неотвратимости.Канат Мусин
По словам министра, нужно постепенно отказываться от понятия «частный судебный исполнитель».
Он объяснил, что судебный исполнитель – это лицо, наделенное полномочиями по исполнению судебных решений. И полномочие это делегировано государством. Поэтому наличие государственных полномочий и слово «частный» сами по себе создают противоречие.
Я думаю, что должно быть общее понятие – судебный исполнитель, который состоит на государственной службе, и судебный исполнитель, который осуществляет свою деятельность по лицензии.Канат Мусин