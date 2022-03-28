Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:31 28.03.2022

Сельский аким на гуляниях в честь Наурыза поднял барана 50 раз

поднял барана на Наурыз Фото: Instagram.com/nurboldosymbaev
Аким Бельбулакского сельского округа в Алматинской области Нурбол Досымбаев поднял 40-килограммового барана 50 раз на празднике Наурыз, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в акимате, после такого поступка джигиты активнее стали принимать участие в национальном состязании.

Акима сельского округа не остановили даже белая рубашка и костюм, в которые он был одет.

Отметим, что 34-летний Нурбол Досымбаев был избран акимом посредством народного голосования. Он родился и вырос в селе Талдыбулак, где проходил праздник.

Комментаторы с восторгом отреагировали на поступок чиновника, добавив «вот, что значит молодой аким».

Анастасия Московчук
Алматинская область
Казахстанец Денис Евсеев обыграл полуфиналиста Уимблдона-2013 Ежи Яновича
27.03.2022
Жестокое избиение в Жезказгане попало на видео
27.03.2022
Продолжительный дневной сон назвали ранним симптомом деменции
27.03.2022
Пропавшая в Караганде женщина найдена убитой
27.03.2022
Небольшой рост заболеваемости КВИ за сутки выявили в Казахстане
28.03.2022
Главная Топ LIVE Все