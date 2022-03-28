14:31 28.03.2022
Сельский аким на гуляниях в честь Наурыза поднял барана 50 раз
Фото: Instagram.com/nurboldosymbaev
Аким Бельбулакского сельского округа в Алматинской области Нурбол Досымбаев поднял 40-килограммового барана 50 раз на празднике Наурыз, сообщает Zakon.kz.
Как отмечают в акимате, после такого поступка джигиты активнее стали принимать участие в национальном состязании.
Акима сельского округа не остановили даже белая рубашка и костюм, в которые он был одет.
Отметим, что 34-летний Нурбол Досымбаев был избран акимом посредством народного голосования. Он родился и вырос в селе Талдыбулак, где проходил праздник.
Комментаторы с восторгом отреагировали на поступок чиновника, добавив «вот, что значит молодой аким».