16:12 28.03.2022
Ермухамет Ертысбаев прокомментировал избрание главой Народной партии Казахстана
Фото: Instagram/yermukhamet.yertysbayev
Новый председатель Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев рассказал о своих планах, передает корреспондент Zakon.kz.
Ертысбаев объяснил, как пришел к решению сменить правящую партию на компартию Казахстана.
Мне сделали предложение, от которого я не смог отказаться. А именно - возглавить партию (Народную партию Казахстана. - Прим. ред.).Председатель НПК Ермухамет Ертысбаев
Также он поделился планами на новом посту.
Планы очень большие. Если эта партия действительно народная, то первая и главная цель - народовластие. Вторая цель - подготовка к парламентским выборам и двух, трех, четырех кратно увеличить представительство Народной партии в Мажилисе. Сделать все возможное и невозможное для того, чтобы народ чувствовал и знал, что появилась партия, которая реально защищает народные интересы.Ермухамет Ертысбаев
Вместе с тем новый председатель НПК ответил на вопрос, будет ли он баллотироваться на пост президента РК в будущем.
Мы будем поддерживать на президентских выборах только президента Токаева, ему нет альтернативы.Ермухамет Ертысбаев
Отвечая на уточняющий вопрос, не будет ли он выдвигать свою кандидатуру, Ермухамет Ертысбаев отметил: «Об этом вообще речи нет».
Ермухамет Ертысбаев возглавил Народную партию Казахстана
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