Ермухамет Ертысбаев прокомментировал избрание главой Народной партии Казахстана

Ертысбаев объяснил, как пришел к решению сменить правящую партию на компартию Казахстана.

Мне сделали предложение, от которого я не смог отказаться. А именно - возглавить партию (Народную партию Казахстана. - Прим. ред.). Председатель НПК Ермухамет Ертысбаев

Также он поделился планами на новом посту.

Планы очень большие. Если эта партия действительно народная, то первая и главная цель - народовластие. Вторая цель - подготовка к парламентским выборам и двух, трех, четырех кратно увеличить представительство Народной партии в Мажилисе. Сделать все возможное и невозможное для того, чтобы народ чувствовал и знал, что появилась партия, которая реально защищает народные интересы. Ермухамет Ертысбаев

Вместе с тем новый председатель НПК ответил на вопрос, будет ли он баллотироваться на пост президента РК в будущем.

Мы будем поддерживать на президентских выборах только президента Токаева, ему нет альтернативы. Ермухамет Ертысбаев

Отвечая на уточняющий вопрос, не будет ли он выдвигать свою кандидатуру, Ермухамет Ертысбаев отметил: «Об этом вообще речи нет».