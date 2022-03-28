В семи областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Днем на большей части Северо-Казахстанской области синоптики прогнозируют дождь и снег.

В Петропавловске днем ожидаются дождь, снег, метель, гололед, ветер.

Днем на западе и востоке Алматинской области – ветер юго-западный, 18-23 м/с.

В Талдыкоргане днем – ветер юго-западный, порывы 15 м/с.

Ночью на большей части Кызылординской области – осадки (дождь, снег). На севере области – гололед, ветер.

В Кызылорде – ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.

Ночью на западе, днем на западе, севере, в центре Карагандинской области – метель, гололед, ветер. Днем в центре области – сильные осадки (дождь, снег).

В Караганде днем – гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Жезказгане – гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере Западно-Казахстанской области – туман. Ночью на северо-востоке области гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, южный, ночью на юго-западе, днем на большей части области порывы 15-20 м/с.

В Уральске ночью – гололед. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на востоке, западе и в центре Атырауской области – пыльная буря. Ветер юго-западный, западный на большей части, 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.

В Атырау днем – пыльная буря. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге, востоке Актюбинской области – гололед. Ветер западный, юго-западный, ночью на юге области – порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, севере области порывы 23-28 м/с.

В Актобе ветер юго-западный, западный, днем порывы 17-22 м/с.