17:10 28.03.2022
В Казахстане сократили штатную численность Библиотеки Первого Президента РК
Фото: пресс-служба Акорды
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 17 марта 2022 года подписал указ, которым вносятся изменения в ранее принятые указы, сообщает Zakon.kz.
В частности, штатная численность Библиотеки Первого Президента РК сокращена со 140 до 110 человек.
В то же время увеличена штатная численность Агентства по защите и развитию конкуренции РК. Ранее там числилось 267 человек, стало 352 сотрудника.
Также в новой редакции изложены:
Положение об Агентстве по стратегическому планированию и реформам;
Положение об Агентстве по защите и развитию конкуренции.