В Казахстане сократили штатную численность Библиотеки Первого Президента РК

В частности, штатная численность Библиотеки Первого Президента РК сокращена со 140 до 110 человек.

В то же время увеличена штатная численность Агентства по защите и развитию конкуренции РК. Ранее там числилось 267 человек, стало 352 сотрудника.

Также в новой редакции изложены: