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Законодательство РК
17:10 28.03.2022

В Казахстане сократили штатную численность Библиотеки Первого Президента РК

указ главы государства Фото: пресс-служба Акорды
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 17 марта 2022 года подписал указ, которым вносятся изменения в ранее принятые указы, сообщает Zakon.kz.

В частности, штатная численность Библиотеки Первого Президента РК сокращена со 140 до 110 человек.

В то же время увеличена штатная численность Агентства по защите и развитию конкуренции РК. Ранее там числилось 267 человек, стало 352 сотрудника.

Также в новой редакции изложены:

  • Положение об Агентстве по стратегическому планированию и реформам;

  • Положение об Агентстве по защите и развитию конкуренции.

Лариса Черненко
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