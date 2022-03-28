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Законодательство РК
18:21 28.03.2022

Несовершеннолетние ограбили аптеку в Таразе – преступление попало на видео

пистолет в руках Фото: pxfuel
В Таразе полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на аптеку. Ими оказались двое несовершеннолетних, передает Zakon.kz.
25 марта примерно в 22:30 в аптеку, расположенную в одном из микрорайонов города, ворвались двое неизвестных лиц в медицинских масках. Они угрожали предметом, похожим на пистолет, разбили витрину перед фармацевтами и завладели денежными средствами в сумме 37 тыс. тенге. После скрылись с места преступления в неизвестном направлении.Пресс-служба ДП Жамбылской области

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 192, ч. 3, п. 4 УК РК «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в производственное помещение».

По горячим следам полицейскими установлены и задержаны двое подозреваемых – 17-летние жители областного центра.

Подозреваемые полностью признали свою вину и были водворены в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

Анастасия Стативкина
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